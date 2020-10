Options du sujet Imprimer le sujet

Scruffy Jean Lassalle clash un député LREM qui l'interrompt 1 #1

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 8842 Karma: 21981



Jean Lassalle dézingue un député LREM et Emmanuel Macron à l'Assemblée y fo pas l'chauffer l'JanoJean Lassalle dézingue un député LREM et Emmanuel Macron à l'Assemblée

Contribution le : Aujourd'hui 05:25:53