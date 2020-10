Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Le Bagad de Lann-Bihoué au pied des pyramides d’Égypte 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42755 Karma: 18696 Mercredi 21 octobre 2020, le Bagad de Lann-Bihoué a donné un concert au pied des pyramides de Gizeh dans le cadre de sa tournée en Égypte.





Concert inédit du bagad de Lann Bihoué aux pyramides de Guizeh | AFP

Contribution le : Aujourd'hui 09:31:09

LeFreund Re: Le Bagad de Lann-Bihoué au pied des pyramides d’Égypte 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3415 Karma: 8564



Heureusement j'ai été voir la fiche N'étant pas breton, et ne sachant pas ce qu'est un Bagad, je me suis dis que c'était une faute de frappe mais je voyais pas trop l’intérêt de mettre le bagage d'un inconnu au pied des pyramides...Heureusement j'ai été voir la fiche wikipedia avant de commenter et regarder la vidéo ^^'

Contribution le : Aujourd'hui 10:11:14