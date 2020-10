Il escorte des convois funéraires à haut risques - Floride, USA

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3418 Karma: 8566





On The Move: Training Ride-Along With Motor One



Je sais pas trop quel titre donner et aussi quelle vidéo vous présenter ici, tellement l'histoire est énorme et tellement il y a de vidéos à montrer. Le monsieur dans la vidéo s'appelle Jeremy D. il est actuellement en prison après avoir été à la tête d'une entreprise "Metro State Special Services" pendant plusieurs années.

En gros, sa boite escorte des convois funéraires avec des véhicules qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des véhicules de police et il lui est notamment reproché d'enfreindre allégrement le code de la route.

- Le mec appelle sa moto "Motor One" (genre Air Force One)

- Il roule a des vitesses incroyables (au delà des limites autorisées)

- Il passe des doubles lignes jaunes et roule à contresens

- Il force des véhicules à s'arrêter alors qu'il n'a aucune autorité!

- Il insulte les gens et fait croire qu'il est de la police









Tout ça, pour des convois funéraires...



Les commentaires sous les vidéos sont magiques aussi.



Plus d'infos sur

Ou sur la chaîne



J'espère que vous allez vous marrer autant que moi en voyant ça même si ça tourne un peu à la vindicte populaire contre lui alors que je pense qu'il souffre juste de gros soucis psychologiques et qu'il faudrait le soigner.



TL,DR: Faux trailer Netflix :



