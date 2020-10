Options du sujet Imprimer le sujet

GrossePatate Court-circuit à 400 000 V 2 #1

Je suis accro Inscrit: 14/02/2017 14:50 Post(s): 878 Karma: 876 BAISSEZ LE SON !





https://www.reddit.com/r/WTF/comments/jhs9ad/400000_volt_short_circuit_arc/

LeFreund Re: Court-circuit à 400 000 V 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3421 Karma: 8567 @GrossePatate baissez le courant surtout! ça évitera ce genre de problèmes

























En vrai je regrette de pas avoir suivi ton conseil :-(

