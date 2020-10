De la 16e place à la 6e place #F1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67835 Karma: 30107









From P16 to P6



An amazing start for Kimi Raikkonen at Portimao



#PortugueseGP #F1 Kimi Raikkonen est 16e sur la grille de départ et arrive à faire une remontée impressionnanteFrom P16 to P6An amazing start for Kimi Raikkonen at Portimao#PortugueseGP#F1 https://t.co/cRneQ4dw2O

Contribution le : Aujourd'hui 11:36:19