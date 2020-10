Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Chanson sur l'humour de Laura Laune dans "On est en direct" sur France 2 0 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3425 Karma: 8571 Voici la chanson sur l'humour de Laura Laune qui est passée samedi soir dans l'émission "On est en direct" sur France 2 :



Laura Laune en chanson



Je crois qu'elle a fait le tour de tous les sujets polémiques ^^'

Contribution le : Aujourd'hui 13:48:29