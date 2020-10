Lorsque le covid frappe ceux qui n'y croyait pas

Je m'installe Inscrit: 13/04 14:12:50 Post(s): 139 Karma: 73

MusicMan Tu te souviens de l’américain

Donc la notion de comorbidité totalement niée; à l'image de ceux qui disaient "qu'on ne meurt pas du sida". Non, tu meurs d'une grippe car le sida a buté ton système immunitaire...



Citation : le Covid ne touche pas des gens au hasard dans la population

Si, ça peut toucher tout le monde. C'est la réponse au virus qui ne sera pas la même. Un collègue de 27 ans a été touché, il a une perte de goût et d'odorat, reste en plaine forme physique (pour le moment) mais il l'a quand même été touché et on verra pour les séquelles. On a aussi vu l'infirmier qui a perdu 20 kg de muscle...

Donc tout le monde peut l'attraper.

Contribution le : Aujourd'hui 15:42:15