Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67845 Karma: 30125 Un rat fait de l'hyper attachement avec sa maitresse





Overly attached rat

Kendaar Re: Un rat fait de l'hyper attachement

Je suis accro Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 1835 Karma: 1068 @FMJ65 oui je l'entend crier là : non pitié ne lave pas tes pieds , ça pue tellement fort j'adore le fromage qui pue , pitié ne les lave pas !!

Arsenick Re: Un rat fait de l'hyper attachement

@Kendaar a écrit:

@FMJ65 oui je l'entend crier là : non pitié ne lave pas tes pieds , ça pue tellement fort j'adore le fromage qui pue , pitié ne les lave pas !!





Noooon pas le torchon qui sent bon! Citation :Noooon pas le torchon qui sent bon!

