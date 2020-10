Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Une femme joue du Gugin (instrument chinois) 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67845 Karma: 30124 Une femme joue du Gugin guqin, ou qin, un instrument de musique traditionnel chinois à cordes pincées de la famille des cithares





Chinese-musical-instrument-to-heal-the-soul

Contribution le : Aujourd'hui 16:40:40