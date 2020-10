Options du sujet Imprimer le sujet

Mooshkipet la police rejoint les manifestants en Pologne 1 #1

Je m'installe Inscrit: 31/05/2013 18:46 Post(s): 305 Karma: 331 A Cracovie, la police se joint aux manifestants pour protester contre la quasi interdiction de l'avortement par le gouvernement











Contribution le : Aujourd'hui 20:18:54