Un mec qui joue assez bien de la guitare

Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne ? J'aime bien regarder des vidéos de temps en temps. Le mec est sur un tchat où il peut tomber sur des gens aux hasards et ces gens lui demandent de jouer un morceau ce qu'il fait. Ce que je trouve bien c'est déjà qu'il joue super bien et surtout la réaction des gens quand il commence à jouer. Vous connaissiez sa chaine ? Ca vaut le détour.

Contribution le : Aujourd'hui 21:20:14