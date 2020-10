Index des forums Koreus.com Les têtes chercheuses recherche video années 2000 Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Interfector recherche video années 2000 1 #1

Je suis accro Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 1228 Karma: 1244



Avant qu'internet ne soit facile d'acces partout, le wifi, la 5G etc... quand j'etais a la fac entre 2000 et 2004 on avait des disques dur de qq GO avec des video et des sons a s'echanger... c'etait l'epoque ou on gravait encore des cd de musique et ou il fallait avoir les bons codecs pour lire chaque video...

C'etait l'epoque ou ce genre de video etait le top des video courtes avant youtube:p



black ninja nunchaku

La vidéo est déjà passée :



Super Timor



Mais moi je me souviens d'une serie de pub super kitch, pour je ne sais quoi, avec un personnage qui revenait dans chacune, un moustachu, c'etait des video... americaine ou anglaise je crois mais pas sur... je crois qu'on a jamais sut le but de ces video.

C'etait toujours dans des deco de maison style année 60, un truc vieillot au possible avec ce moustachu.

Yavait une video qui se passait a noel.

Et une video avec une vieille, le gars rentrait dans la piece, il sortait son slogan (incomprehensible de memoire ^^) et foutait un gros coup de pied au cul de la mamie pour la faire valdinguer.



J'ai pas trop de souvenir... c'etait peut etre de l'allemand ou neerlandais ce qui expliquerait qu'on captait rien, je sais plus



Est ce que qq a ca dans un coin de sa memoire?



(c'etait en couleur, mais l'ambiance aurait pu etre une video des années 60-70:x )



Merci !! Bonsoir,Avant qu'internet ne soit facile d'acces partout, le wifi, la 5G etc... quand j'etais a la fac entre 2000 et 2004 on avait des disques dur de qq GO avec des video et des sons a s'echanger... c'etait l'epoque ou on gravait encore des cd de musique et ou il fallait avoir les bons codecs pour lire chaque video...C'etait l'epoque ou ce genre de video etait le top des video courtes avant youtube:pblack ninja nunchakuLa vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1866741 Super TimorMais moi je me souviens d'une serie de pub super kitch, pour je ne sais quoi, avec un personnage qui revenait dans chacune, un moustachu, c'etait des video... americaine ou anglaise je crois mais pas sur... je crois qu'on a jamais sut le but de ces video.C'etait toujours dans des deco de maison style année 60, un truc vieillot au possible avec ce moustachu.Yavait une video qui se passait a noel.Et une video avec une vieille, le gars rentrait dans la piece, il sortait son slogan (incomprehensible de memoire ^^) et foutait un gros coup de pied au cul de la mamie pour la faire valdinguer.J'ai pas trop de souvenir... c'etait peut etre de l'allemand ou neerlandais ce qui expliquerait qu'on captait rien, je sais plusEst ce que qq a ca dans un coin de sa memoire?(c'etait en couleur, mais l'ambiance aurait pu etre une video des années 60-70:x )Merci !!

Contribution le : Aujourd'hui 21:36:55



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo