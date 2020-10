Il n'y a pas de gay en Irlande, seulement des "entertainers"

Je masterise ! Inscrit: 26/03/2012 20:01 Post(s): 3885 Karma: 2751

Je poste cette vidéo là, car ce gars m'a bien fait rire et je ne l'ai pas vu sur Koreus:



Un irlandais explique à son amie, qui lui demande s'il irait à un mariage gay, qu'il n'y a pas de gays en Irlande, seulement des artistes et des chanteurs qui divertissent le peuple.



[cette vidéo n'est pas conçue pour les non-anglophones]





There's no gays in Ireland Kathleen!





Sa chaîne est basée sur le concept des réactions du personnage de Michael au volant à propos de divers sujets essentiels.

Contribution le : Aujourd'hui 01:14:11