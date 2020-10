Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7893 Karma: 6884





Source



Une tourmaline (du Congo apparemment) a été taillée et polie de manière à créer un effet d'optique intéressant.



Liste non exhaustive de ce que l'on peut y voir :

- un caca de Sims

- Canal+ crypté

- une oeuvre d'art sur PixelCanvas



Contribution le : Aujourd'hui 03:21:40