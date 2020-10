Options du sujet Imprimer le sujet

Born without arms, Pakistani snooker player masters the game | AFP



Muhammad Ikram, habitant à Samundri au Pakistan est un joueur de billard, notamment de Snooker, sans bras. Il joue en poussant les boules avec son menton.

