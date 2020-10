Nouveau "masque" integral un peu poussé

Options du sujet Imprimer le sujet

Introducing the BioVYZR



Introducing the BioVYZR

je ne sais pas si j'ai envie d'en rire ou ci ça me fait peur que des trucs comme ça commence à sortir...

On peut se croire sur la Lune ou Mars du coup. ^^ Mais sinon oui, ça fait un peu peur que ça devienne nécessaire.

Edit: Oh! le nom Vyz-R bien vu! mais le jeu de mot fonctionne en anglais ? Ah oui 'visor'.



Edit: Oh! le nom Vyz-R bien vu! mais le jeu de mot fonctionne en anglais ? Ah oui 'visor'.

Va expliquer à un gamin qu'il ne faut pas se mettre un sac en plastique sur la tête après ça.....

Ne surtout pas éternuer dedans



Ne surtout pas éternuer dedans

C'est pas plus mal que des gens conçoivent ça maintenant pour le jour où on en aura vraiment besoin (genre un virus qui décime 50% des gens)

Je ne vois pas non plus d'aspiration forcé pour le renouvellement de l'air, ça va être comme respirer dans un sac plastique l'asphyxie n'est pas loin.



https://www.vyzrtech.com/products/bio-vyzr



https://www.vyzrtech.com/products/bio-vyzr

Ils vendent quand même ça 400$ sur leur site xD L'effet de serre doit être terrible à l'intérieur x)

Ouai enfin aucune réelle étanchéité vu que juste poser sur les vêtements (ou je me trompe et j'ai loupé un truc)

