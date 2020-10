Sais tu placer tous les pays du monde sur une carte ?

Je masterise ! Inscrit: 08/11/2012 13:52 Post(s): 2038 Karma: 499

21210 MDR tu as tué le game



ok je me chauffe j'essaie de vous sortir un perfect pour ce soir.



Je savais que l'on allais avoir des surprises. félicitation mais du coup j'ai envie d'en savoir plus sur ton taff MDR tu as tué le gameok je me chauffe j'essaie de vous sortir un perfect pour ce soir.Je savais que l'on allais avoir des surprises. félicitationmais du coup j'ai envie d'en savoir plus sur ton taff

Contribution le : Aujourd'hui 17:53:23