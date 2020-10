Life Beyond : Le musée de la vie extraterrestre

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31024 Karma: 9350







LIFE BEYOND II: The Museum of Alien Life (4K)



Citation : Et s'il y avait un musée qui contenait tous les types de formes de vie dans l'univers? Cette expérience vous emmène dans un tour à travers les formes possibles de vie extraterrestre, de l'étrangement familier à l'extrême exotique, allant de l'intérieur de la Terre aux coins les plus hostiles de l'univers.



De nouvelles recherches bouleversent notre idée de la vie et où elle pourrait se cacher: pas seulement sur des planètes semblables à la Terre, où les êtres pourraient imiter ce que notre planète a produit, mais dans des endroits éloignés comme les cœurs d'étoiles mortes et les anneaux de planètes géantes gazeuses.



Ce n'est que lorsque nous saurons ce qui existe d'autre que nous nous connaîtrons vraiment. Cette expérience de pensée nous donnera un aperçu de ce qui pourrait être là-bas, comment nous pourrions le trouver et jusqu'où l'imagination de la nature pourrait s'étendre.





Court métrage expérimental réalisé par John D. Boswell (MelodySheep)



autre part sur le forum: A nouveau, une petite claque qui vaut le temps passé devant l'écran.LIFE BEYOND II: The Museum of Alien Life (4K)Citation :Court métrage expérimental réalisé par John D. Boswell (MelodySheep)autre part sur le forum: A Journey to the End of Time

Contribution le : Aujourd'hui 18:44:20