Grosse ambiance dans une manif à Dijon







Manifestation des coaches et responsables de salles de sport à Dijon pour dénoncer la fermeture des salles pendant six semaines. Sauriez-vous reconnaître les coaches des différencier de salle de sport ?



Surzurois

Surzurois: punaise je rêverais d'entendre du hardcore dans les manifs en France



nobrain



















nobrain: ( rololooooo ca vaaaaaaa, on rigooole ) les teufeurs ont au moins l'excuse de la drogue pour justifier qu'ils dansent la dessus( rololooooo ca vaaaaaaa, on rigooole

