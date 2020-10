Question bière, vous etes plutôt quoi ?

Je masterise ! Inscrit: 08/11/2012 13:52 Post(s): 2052 Karma: 514

- ton style de bière préféré et dans ce style tes 3 bières fétiches .



La triple ( triple karmeliet, hoegaarden grand crue et delirium tremens)









- Tes 3 types (famille) de bière préférés



la triple > l'imperial stout > l'IPA



- Ta brasserie artisanale préféré et dans cette brasserie ta bières préférés



la brasserie O'clock Brewing qui fait la magnifique "Yuri" (plus de 8 mois de vieillissement en barrique de Cognac puis une infusion de coconut toastée)

- Ta bière d'été à boire quand il fait chaud (celle qui désaltère ) et ta bière d'hiver, (celle qui fait plaisir au coin du feu )



ete= Punck IPA de chez brewdog





hiver= la yuri ou la cocobongo de la tres alsacienne brasserie sainte cru





- La bière WTF que tu adore.

la AECHT SCHLENKERLA RAUCHBIER MÄRZEN bref la marzen



parceque une biére avec un gout de bacon ça fait plaisir



- La bière que tu ne peux plus boire parceque... parceque



indubitablement la rochefort 10 titrant 11.3°



- La bière que tu déteste le plus au monde





je n'ai rien bu de pire



- La bière que tu adorerai goûter.



la westvleteren élue meilleur bière du monde introuvable légalement en magasin ne s'achete qu'a l'abaye. Face à la file de voitures les jours de vente, jusqu'à deux kilomètres2, les moines décidèrent de rendre obligatoire une commande préalable par téléphone, à un numéro difficile à joindre, en précisant la plaque d'immatriculation de son véhicule. Il faut ensuite patienter une semaine puis se rendre à l'abbaye au jour et heure convenus. Chaque client n'a le droit qu'à acheter deux casiers, d'une seule sorte avec interdiction absolue de les revendre. Un seul rendez-vous par véhicule tous les soixante jours est autorisé.







- La bière indus d'entrée de gamme que tu accepte de boire



la fischer parceque je la trouve acceptable



- Et dans cette bière tu est plutôt quoi ( picon, cynar, amer, sirop de pèche...)



