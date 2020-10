Options du sujet Imprimer le sujet

Des filles jouent avec le feu et de l'alcool

Se quema el Cabello con alcohol (broma Sale Mal)





Se quema el Cabello con alcohol (broma Sale Mal)

Aujourd'hui 15:05:42

PurLio Re: Des filles jouent avec le feu 0 #2

Je pensais qu'il n'y avait que des mecs pour avoir des idées autant à la con...

Aujourd'hui 15:08:27

gazeleau Re: Des filles jouent avec le feu 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2784 Karma: 2357



Vu comme elles continuent à crier, celle qui brûle a du perdre cheveux et peau

Je suppose qu'elles n'ont eu ni le réflexe d'étouffer les flammes ni le geste de protéger la peau touchée avec un corps gras après. Ouch.

Aujourd'hui 15:12:06