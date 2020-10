Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42787 Karma: 18749 Une machine pour frotter joyeusement une fourchette contre un morceau de tôle.



/!\ Volume /!\



Contribution le : Aujourd'hui 15:12:44

thazhok Re: Machine infernale 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2015 11:34 Post(s): 3194 Karma: 2313 Maintenant je sais ce que je ferai de ma retraite ! (si je vis jusque là)

Contribution le : Aujourd'hui 15:34:55