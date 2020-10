Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un pompier se fait électriser

Un pompier se fait électriser en voulant retirer des oiseaux sur un poteau électrique à Capinzal, au Brésil. Transporté à l'hôpital, il souffre d'une brûlure à un pied.



Aujourd'hui 16:09:45

gazeleau Re: Un pompier se fait électriser

Mince! Mais pourquoi il n'a pas mis sa perche à la masse avant de s'approcher des fils ? J'imagine que des pinces de démarrage ou autre auraient permis à réduire l'ampérage qui risquait de lui passer dans le corps, non ?

Aujourd'hui 16:15:13