_Servietsky_ Top 10 des réactions de Pascal Praud

Franchement j'ai ris, y'en a des belles



Franchement j'ai ris, y'en a des belles





camomille

Contribution le : Aujourd'hui 11:27:39

kikun Re: Top 10 des réactions de Pascal Praud

Je suis accro Inscrit: 23/05/2007 16:48 Post(s): 738 Je connaissais pas ce personnage et je n'ai pas compris quel était son métier. (Animateur Télé ?)

Mais il a tout du vieux con réac et bas de plafond.

(J'ai pas tenu jusqu'au bout donc peut être qu'il se rattrape après)

Contribution le : Aujourd'hui 11:47:15

CrazyCow Re: Top 10 des réactions de Pascal Praud

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14584 Karma: 18313 J'arrive pas à comprendre si c'est une vidéo qui est censée ridiculiser Pascal Praud ou non. Personnellement je le trouve ridicule mais venant de la part de Valeurs Actuelles (extrême droite), ils devraient plutôt le soutenir non ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:47:42