Des plongeurs explorent un cimetière sous-marin

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7916 Karma: 6920

Si je puis me permettre, ce ne sont pas des plongeurs mais des apnéistes.



Ça doit être émouvant d'aller voir ce genre de lieu en plongée.



@gazeleau

On peut effectivement s'interroger. Après là ils ont l'air de faire un film plutôt qu'un simple selfie, donc j'ai envie de dire tout dépend du but de ce film.

Contribution le : Aujourd'hui 13:09:56