Réaction au confinement - Nino Arial

Le confinement commence aujourd'hui, pour certains, comme moi, cela ne va rien changer à nos quotidiens déjà difficiles depuis début d'année, pour d'autres, c'est une période encore plus difficile qui s'annonce.



Pour accepter avec un peu de légèreté ces nouvelles mesures, je vous propose une vidéo réaction de Nino Arial sur ce sujet :





@NinoArial

Citation : Les écoles restent ouvertes, les commerces ferment, on doit tous rester chez nous sauf si on a une attestation, bienvenue dans le confinement qui n'a aucun sens ...





RÉACTION AU RECONFINEMENT - NINO ARIAL



