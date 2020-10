Options du sujet Imprimer le sujet

Fleur-du-Desert Paul Taylor explique les insultes anglaises

Je masterise ! Inscrit: 02/11/2013 21:21 Post(s): 2019 Karma: 480 Paul Taylor, un humoriste d'origine anglaise très présent sur youtube, a décidé nous présenter différentes insultes de sa belle langue natale.



Ici, les deux premières vidéos :





English Insults - Dickhead





English Insults - Twat

Contribution le : Aujourd'hui 08:52:32

FMJ65 Re: Paul Taylor explique les insultes anglaises





On va pouvoir lui apprendre des insultes en français parce que le reconfinement leur pend aussi au nez à ces chers rosbifs !!! Il est sympa celui-là !On va pouvoir lui apprendre des insultes en français parce que le reconfinement leur pend aussi au nez à ces chers rosbifs !!!

Contribution le : Aujourd'hui 09:06:51