Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Frapper un téléphone avec un marteau 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67897 Karma: 30169 Frapper un téléphone avec un marteau





Phone Explodes as Guy Hammers it - 1151289 #explosion

Contribution le : Aujourd'hui 14:22:43

Twiiiix Re: Frapper un téléphone avec un marteau 0 #2

Je m'installe Inscrit: 19/09/2015 16:53 Post(s): 421 Karma: 141 Il a eu de la chance que ça ne prenne pas feu...:x

Contribution le : Aujourd'hui 14:26:17