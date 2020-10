Options du sujet Imprimer le sujet

chopsuey Différentes étapes de production d'une scène de Monstre et Compagnie 1 #1

Monsters inc production steps (storyreel, layout, animation, final color) Vidéo perso. A la base je voulais partager cette vidéo https://youtu.be/NJEbw4uRUIU?t=39 mais elle était de mauvaise qualité alors ça m'a donné l'idée de faire un montage moi même avec des bonnes vidéos de la même scène. Du coup j'ai juste cherché les vidéos, assemblés, fait les transitions et la miniature.Monsters inc production steps (storyreel, layout, animation, final color)

