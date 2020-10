Dark edition - S.W.A.T. (petite projet de confinement)

Je suis accro Inscrit: 13/02/2012 14:55 Post(s): 632 Karma: 175

Hello Koréusiens/iennes,



A la suite de notre première vidéo intitulé "Dark Edition - trailer" qui était un fan made trailer sur l'univers de pokémon, fait à 5 sur notre temps libre, j'ai décidé de profiter du premier confinement pour me lancer dans la fabrication d'une nouvelle vidéo, toujours sur mon temps libre, tout seul cette fois (des amis m'ont aidé sur certains aspects, et je les en remercie !).

L'ironie fait que alors que je la termine, un nouveau confinement commence, je ne sais pas si j'aurais l'énergie de me lancer dans une troisième vidéo comme ça haha. Quoi qu'il en soit je voulais vous remercier de tout le soutien que la communauté koreus m'a donné à la suite de la première vidéo et ainsi vous partager la suivante !



Merci encore !





DARK EDITION - S.W.A.T.



Je vous partage également un petit making of qui relate trés globalement mon process de fabrication :



DARK EDITION - making of S.W.A.T.

