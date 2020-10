Options du sujet Imprimer le sujet

koukou4 But où rien ne va 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 08/09 21:04:43 Post(s): 13



https://twitter.com/lefootoirr/status/1322638170446585860 Erreur de la défense, du gardien + en bonus un joueur qui est allongé sur le terrain et qui regarde le match tranquillement (en bas à droite).

Contribution le : Hier 23:33:39