MaxiSucuk Envoyer le son de la télé sur smartphone 1 #1

Je m'installe Inscrit: 30/07/2018 03:13 Post(s): 296 Karma: 361 Bonjour,

Je suis possesseur d'une Smart TV LG

Mon Asus Zenfone est régulièrement connecté en Wifi à mon domicile.

Je cherche le moyen d'envoyer le son de ma télé vers mon smartphone afin de m'en servir comme casque sans fil à l'aide de ses écouteurs.

Je ne vois pas du tout comment faire, j'ai essayé de connectée mon smartphone par bluetooth mais je n'y suis pas arrivé.

Quelqu'un a t'il une idée ?





Merci d'avance à tous.

Contribution le : Aujourd'hui 05:51:44