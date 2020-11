Options du sujet Imprimer le sujet

MaxiSucuk Imprimer une enveloppe depuis un smartphone

Je m'installe Inscrit: 30/07/2018 03:13 Post(s): 296 Karma: 361 Existe-t-il une application ou une astuce pour imprimer les adresses sur une enveloppe depuis un smartphone?



Ça fait maintenant quelques mois que je cherche une solution,

car c'est embêtant pour moi d'allumer le PC juste pour une impression.



Merci d'avance à tous

Contribution le : Aujourd'hui 05:57:42