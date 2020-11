Novembre, Mois Sans Tabac ?

Je suis accro Inscrit: 27/04/2017 08:27 Post(s): 737 Karma: 3177

Ca fait râler certains, d'autres le tentent.

Inspiré de ce qui se fait en Angleterre, en France en novembre, c'est le mois sans tabac. L'idée étant de partager collectivement l'expérience d'un arrêt de 4 semaines. Pour l'occasion, j'avais envie de partager 10 choses qui peuvent étonner sur ce sujet. En tout cas des choses qui m'ont, moi, surpris :







1) on retrouve de la nicotine dans la tomate, l'aubergine, ou la patate. Quand vous en mangez, vous en absorbez.



2) on peut fumer avec un patch. Ça ne présente aucun danger et on limitera sa consommation de tabac



3) il y a 5 siècles, le tabac n'existait pas en Europe. Il a été découvert par Colomb en débarquant à Cuba, en 1492. Son déploiement en Europe a été aidé par l’ambassadeur de France au Portugal, qui se nommait Jean Nicot



3) le tabac n'est pas dangereux. C'est le résultat de sa combustion, la fumée, qui l'est.



5) on ne sait pas vraiment si la nicotine seule est addictive. On pense que c'est l'effet rapide de celle-ci, associée à d'autres substance dans le tabac, qui la rend addictive.



6) En France, le tabac fait plus de mort que les accidents de la route, le SIDA, le cannabis, les opiacés, et l'alcool réunis.



7) dans les années 90, Philip Morris a lancé une campagne de prévention du tabagisme chez les jeunes "Think. Don't Smoke". Il s’avérera que chaque visionnage donnera au jeune un peu plus envie de fumer.



8.) l'Etat perd globalement de l'argent à cause du tabac, notamment par ses dépenses de santé. Mais, en plus des taxes, il économise environ 2 milliards d'euros sur les retraites chaque année.



9) Il est plus dangereux de fumer 5 cigarettes/jour pendant 20 ans, que 20 cigarettes/jour pendant 5 ans



10) l’appellation "light" ou "légère" est interdite depuis 2003. Ca fait 17 ans qu'on ne peut plus lire "cigarettes light" sur un paquet. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus dangereuses que les cigarettes classiques.

