Jinroh Fussillade à Montpellier 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 4096 Karma: 6279



C est finit. Moi, je me tire. Adieu la France.



Fusillade à Montpellier - Quartier de la paillade



A un moment donné faut arreter. Faudrait qu un jour l etat organise une grosse operation genre le debarquement.



Contribution le : Aujourd'hui 18:50:15

vivaberthaga Re: Fussillade à Montpellier 0 #2

Je suis accro Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 1160 Karma: 1109 C'est une opération de police?

Contribution le : Aujourd'hui 19:06:50

alfosynchro Re: Fussillade à Montpellier 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7664 Karma: 3178 @vivaberthaga Je ne pense pas ; plutôt un truc dans le genre règlement de compte entre bandes rivales. Je pense.

Contribution le : Aujourd'hui 19:12:15

Milot Re: Fussillade à Montpellier 1 #4

J'aime glander ici Inscrit: 31/10/2014 13:06 Post(s): 6307 Karma: 4118 Ils ont leur attestation?

Contribution le : Aujourd'hui 19:16:04

vivaberthaga Re: Fussillade à Montpellier 0 #5

Je suis accro Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 1160 Karma: 1109 Certes ils n'ont pas de brassard, mais quel policier serait assez rétrograde pour en porter un en 2020?

Contribution le : Aujourd'hui 19:19:45

Jinroh Re: Fussillade à Montpellier 0 #6

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 4096 Karma: 6279 @vivaberthaga j ai edite avec plus d info. Apparament c est un règlement de compte.

Contribution le : Aujourd'hui 19:26:46