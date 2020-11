Options du sujet Imprimer le sujet

Une caméra qui suit automatiquement le ballon

Problème : Le juge de touche est chauve, ce qui crée visiblement un peu de confusion...





AI-equipped camera misidentified the bald assistant referee's head as a ball Un club de deuxième division écossaise a eu la bonne idée d'acquérir une caméra dotée d'intelligence artificielle, lui permettant de suivre automatiquement le ballon sur le terrain.Problème : Le juge de touche est chauve, ce qui crée visiblement un peu de confusion...AI-equipped camera misidentified the bald assistant referee's head as a ball

