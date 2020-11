Générateur de mesure sanitaire improbable pour luter contre la COVID-19

Je viens d'arriver Inscrit: 11/11/2011 14:02 Post(s): 74 Karma: 169



Avec l'annonce du nouveau confinement et les nouvelles mesures sanitaires, je me suis demandé comment les gens faisaient pour décider des mesures sanitaires, certaines de ces mesures m'ont l'air complètement aléatoire.

Cette réflexion personnelle de 30 secondes, m'a amené à penser, qu'il existait certainement un générateur de "mesure sanitaire" quelque part en ligne....

Malheureusement, malgré mes recherches très poussées sur Google (qui ont duré environ 3mn et 40s) je n’ai pas trouvé de site permettant de faire ça.

Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai, moi-même, créé ce générateur.

Je me suis tapé des fous rires tout le long du développement et j'en suis hyper fier, donc je vous présente mon magnifique générateur de mesure sanitaire anti COVID-19.

Vous l'aurez compris, les mesures généré dans le site n'ont absolument rien d'officiel (certaines d'entre elles peuvent malgré tout paraitre réaliste)

Le principe est simple, chaque fois que vous cliquez sur Générer une mesure, des morceaux de phrases vont aléatoirement se regrouper pour former une mesure sanitaire.



Comme il y a plusieurs million de combinaison possible, je vous laisse partager vos mesures sanitaire préférés, ça me permettra d'améliorer l'algorithme en fonction de vos préférences ^^



Voila le lien : Bonjour à tous,Avec l'annonce du nouveau confinement et les nouvelles mesures sanitaires, je me suis demandé comment les gens faisaient pour décider des mesures sanitaires, certaines de ces mesures m'ont l'air complètement aléatoire.Cette réflexion personnelle de 30 secondes, m'a amené à penser, qu'il existait certainement un générateur de "mesure sanitaire" quelque part en ligne....Malheureusement, malgré mes recherches très poussées sur Google (qui ont duré environ 3mn et 40s) je n’ai pas trouvé de site permettant de faire ça.Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai, moi-même, créé ce générateur.Je me suis tapé des fous rires tout le long du développement et j'en suis hyper fier, donc je vous présente mon magnifique générateur de mesure sanitaire anti COVID-19.Vous l'aurez compris, les mesures généré dans le site n'ont absolument rien d'officiel (certaines d'entre elles peuvent malgré tout paraitre réaliste)Le principe est simple, chaque fois que vous cliquez sur Générer une mesure, des morceaux de phrases vont aléatoirement se regrouper pour former une mesure sanitaire.Comme il y a plusieurs million de combinaison possible, je vous laisse partager vos mesures sanitaire préférés, ça me permettra d'améliorer l'algorithme en fonction de vos préférences ^^Voila le lien : https://generateur-mesure-sanitaire.com/

Contribution le : Hier 23:41:10