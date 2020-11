Voiture vs Vague

Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67904 Karma: 30182 Une voiture sur la plage contre les vagues à Cornwall en Angleterre





Large Waves Swallow SUV Stuck on Beach || ViralHog

FMJ65

Elle est robuste cette batterie !!!

alfosynchro

Ça doit quand-même être flippant !

