Skwatek Cycliste vs Cactus

Ciclista cae Sobre Cactus Un cycliste a percuté une haie de cactus à La Rioja, en Espagne. Aïe !Ciclista cae Sobre Cactus

FMJ65 Re: Cycliste vs Cactus

Pauvre gus ! Surtout ne pas s'assoir, surtout !......Pauvre gus !

alfosynchro Re: Cycliste vs Cactus

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7670 Karma: 3184 C'est un acupuncteur bio !

Le pauvre, j'ai mal pour lui.

