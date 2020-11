Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Rencontre avec un engin agricole 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67918 Karma: 30191 Surprise sur la route





Wypadek

Contribution le : Aujourd'hui 14:05:55

Avaruus Re: Rencontre avec un engin agricole 0 #2

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7951 Karma: 6945 La vahce, pour le coup le conducteur n'y pouvait rien. Le conducteur du tracteur en revanche... j'ai bien l'impression qu'il était arrêté au milieu de la route, non ?





Imaginez un motard à la place de la voiture.:x

Contribution le : Aujourd'hui 14:07:48

mahad Re: Rencontre avec un engin agricole 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 09/12/2005 12:38 Post(s): 2205 Karma: 1511

@Avaruus a écrit:

La vahce, pour le coup le conducteur n'y pouvait rien. Le conducteur du tracteur en revanche... j'ai bien l'impression qu'il était arrêté au milieu de la route, non ?



Je me disais la même chose "mais bordel pourquoi il avance pas le tracteur !!" Citation :Je me disais la même chose "mais bordel pourquoi il avance pas le tracteur !!"

Contribution le : Aujourd'hui 14:09:28

Variel Re: Rencontre avec un engin agricole 0 #4

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 12241 Karma: 4308



Rem : Dans notre bô pays de France, le conducteur est censé "être maître de son véhicule"…

(Heureusement que c'est en Pologne.) Il était au téléphone ?Rem : Dans notre bô pays de France, le conducteur est censé ""…(Heureusement que c'est en Pologne.)

Contribution le : Aujourd'hui 14:21:06

alfosynchro Re: Rencontre avec un engin agricole 0 #5

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7674 Karma: 3184 Un peu violent pour se coiffer à la brosse !

Contribution le : Aujourd'hui 14:43:51