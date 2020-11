Options du sujet Imprimer le sujet

Staffie Des turques jettent des produits français dans la rivière 2 #1

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1135 Karma: 1285 https://www.reddit.com/r/iamatotalpieceofshit/comments/jmcu0t/polluting_rivers_with_french_products/



Vous navigateur est trop vieux



En plus développé, ça donne :

Des Turques polluent une rivière en Turquie avec des produits Danone fabriqués en Turquie pour le marché turque en protestation contre la liberté d'expréssion en France.



Il manque un qualificatif pour ne pas choquer ^^



L'intégration des vidéos reddit, j'ai du mal. En plus développé, ça donne :Des Turques polluent une rivière en Turquie avec des produits Danone fabriqués en Turquie pour le marché turque en protestation contre la liberté d'expréssion en France.Il manque un qualificatif pour ne pas choquer ^^L'intégration des vidéos reddit, j'ai du mal.

Contribution le : Aujourd'hui 15:25:43