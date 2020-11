Je poste trop Inscrit: 16/12/2014 16:43 Post(s): 13059 Karma: 6771



These Skill Toys are Simply Awesome



Yoyo, diabolo, tac-tac,balle ou rubixcube.



Des jouets. Autrement dit des produits non essentiels !

Et pourtant des skills, des skills et encore des skills.



On en prend plein les yeux.

Et l'enchantement, la contemplation, ça c'est essentiel.

C'est le début de la sagesse disait Bossuet.

Contribution le : Aujourd'hui 20:55:41