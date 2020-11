Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Punaise vs Visseuse électrique 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42817 Karma: 18828 Une punaise s'éclate sur l'embout d'une visseuse électrique.





Stinkbug Gets a Ride on a Drill || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 21:40:12

Avaruus Re: Punaise vs Visseuse électrique 0 #2

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7955 Karma: 6948 J'aurais dégueulé dès le premier tour. Plusieurs fois.^^

Contribution le : Aujourd'hui 21:53:28

LeFreund Re: Punaise vs Visseuse électrique 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3459 Karma: 8734 Punaise, il va percer dans le milieu!

Contribution le : Aujourd'hui 21:59:08