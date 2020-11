Options du sujet Imprimer le sujet

Aldebaran Attaqué par sa fondue au fromage 1 #1

Je suis accro Inscrit: 08/05/2006 13:49 Post(s): 1153 Karma: 771 Quand on utilise une fontaine pour chocolat fondu mais avec du fromage bien épais, on risque de se faire frapper!

Une expérience culinaire du YouTuber Tasty Hoon!



PS: inutile de regarder les 8 minutes suivantes où notre gourmet déguste de manière raffinée ses petits plats.





치즈분수 치킨과 함께 먹방...!! Cheese Fondue Chicken ASMR Mukbang

Contribution le : Aujourd'hui 00:06:02