Enfant enlevé par un alien + Problème de frein

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67924 Karma: 30219

Un enfant dans un costume d'Halloween fait croire à un enlèvement d'alien





Kid Wearing Inflated Alien Costume Pretends to Get Abducted By It - 1151775



Problème de frein avec une corvette à Fayetteville, Georgie (EU)





Brake Failure Leads to Classic Corvette Crash || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:14:24