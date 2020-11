Options du sujet Imprimer le sujet

Un crocodile attaque un oiseau + Chargement d'une remorque

Un crocodile marin attaque un oiseau à Kununurra en Australie

Saltwater Crocodiles Moves Swiftly to Catch a Meal || ViralHog





Saltwater Crocodiles Moves Swiftly to Catch a Meal || ViralHog



Un chariot élévateur charge une remorque





Forklift Load Flattens Trailer || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 09:12:16