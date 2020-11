Escalader de son lit à son bureau

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42822 Karma: 18845

Un gars passe de son lit à la chaise de son bureau en escaladant avec des prises fixées au plafond de sa chambre.





Guy Goes Over to Chair From Bed While Climbing Wall in His Room - 1150664

Contribution le : Aujourd'hui 10:04:14