Skwatek Grosse praline en boxe thaï 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42822 Karma: 18845 Un boxeur envoie son adversaire au tapis en lui mettant un gros coup de poing dans la tête.



Contribution le : Aujourd'hui 10:36:11

Wiliwilliam Re: Grosse praline en boxe thaï 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31054 Karma: 9381 on dirait une mise en scène

Contribution le : Aujourd'hui 10:46:32

Loom- Re: Grosse praline en boxe thaï 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 6021 Karma: 2495 On a l'impression qu'il tape main ouverte en plus , étonnant .

Contribution le : Aujourd'hui 10:53:10