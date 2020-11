Options du sujet Imprimer le sujet

Un chien boxer joue avec ses petits

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67937 Karma: 30241 Un chien boxer joue avec ses petits





Proud Papa Playing with His Puppies || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 10:40:15

-Flo- Re: Un chien boxer joue avec ses petits 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11791 Karma: 4387



[Edit] Ah non c'est un mâle ? J'ai plutôt l'impression qu'elle est fatiguée de leur donnée la tétée et qu'elle cherche à y échapper...[Edit] Ah non c'est un mâle ?

Contribution le : Aujourd'hui 10:47:42