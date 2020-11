Options du sujet Imprimer le sujet

Largage aérien de Humvee depuis un C-17

Avaruus

Humvee Airdrop From C-17



Armée américaine, entraînement

Contribution le : Aujourd'hui 11:00:54

Gog077 Re: Largage aérien de Humvee depuis un C-17

Il y a plus de caméras que pour la finale du Super Bowl pour filmer leurs jouets...

Contribution le : Aujourd'hui 11:25:13